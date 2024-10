"PS vai sempre a eleições para ganhar", diz Alexandra Leitão

Na véspera de uma nova reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a respeito do Orçamento do Estado para 2025, Alexandra Leitão adiantou que a questão do IRS Jovem e IRC são "linhas vermelhas" do PS e que o partido "não recua em questões de princípio".



A líder parlamentar do PS considera que há um "consenso" entre peritos e a sociedade portuguesa contra a medida do IRS Jovem, a que os socialistas se opõe.



Em particular, sobre o IRS Jovem, argumentou que é uma medida "desigual, injusta, ineficaz e provavelmente inconstitucional" e que não será esse o fator decisivo para fixar os jovens em Portugal.



Alexandra Leitão afirmou ainda que a reprovação do Orçamento do Estado não implica automaticamente a marcação de um novo escrutínio.



Essa decisão estará nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, se decidir dissolver a Assembleia da República, ou de Luís Montenegro, se se demitir.