PSD apela aos partidos para acordo no IRS

Foto: Pedro A. Pina - Lusa

Nas declarações políticas desta tarde, na Assembleia da República, os social-democratas escolheram o tema dos impostos para o debate.



A baixa nas taxas de IRS é debatida e votada na próxima sexta-feira com a oposição a falar numa medida injusta e o PSD a defender a medida do Governo.



A proposta de lei do Governo para uma descida das taxas de IRS em todos os escalões, com exceção do último, é debatida e votada na próxima sexta-feira, na generalidade.



Sem maioria no Parlamento, PSD e CDS vão precisar de chegar a consensos ou acordos sobre esta matéria com o Partido Socialista ou com o Chega.