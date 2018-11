PSD apresenta propostas de alteração ao Orçamento

A garantia é do presidente do Partido Social Democrata.



Rui Rio diz que vão ser apresentadas propostas com significado para várias áreas, como a saúde ou a fiscalidade, embora realce que não se trata de um orçamento alternativo.



Orçamento alternativo não, antes alterações que espelhem a forma como o partido faria a proposta de orçamento.



Declarações de Rui Rio à entrada para uma reunião à porta fechada com militantes de Lisboa.