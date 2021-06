PSD de Miranda do Corvo acusa Governo de ignorar utentes da A13

Os sociais-democratas salientam que a última "resolução do Conselho de Ministros esquece a A13, que serve muitos concelhos cujas economias são condicionadas pela interioridade, onde se inclui Miranda do Corvo", no distrito de Coimbra.

O Governo aprovou na quinta-feira a redução de 50% nas portagens das antigas Scut (vias sem custos para o utilizador) a partir de 01 de julho, tal como tinha sido definido pela Assembleia da República aquando da aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

A medida institui a redução de 50% do valor das taxas de portagens em cada passagem nos lanços e sublanços das antigas Scut, nomeadamente as A22-Algarve (Via do Infante), A23 - IP, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta, A28 - Norte Litoral, Concessões do Grande Porto (A41, A42) e da Costa da Prata.

"Estranhamos o silêncio do executivo presidido por Miguel Baptista (PS) perante esta desconsideração pela região e pelo concelho.

Subsiste a dúvida sobre se estes novos descontos substituem os anteriores", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

A acontecer, refere o PSD, "receia-se que os descontos agora aplicados sejam eliminados, ficando os utilizadores desta importante via sem qualquer benefício e em clara desvantagem perante outras regiões do país".

"Sendo esta uma questão de primordial importância, é necessário que a autarquia local intervenha junto do Governo para que a mesma seja corrigida", apelam os sociais-democratas.

O PSD sublinha que "sempre esteve atento à questão das portagens da A13" e que vai manter o foco neste assunto, "esperando que outros com maiores responsabilidades também o façam, nomeadamente o executivo de Miguel Baptista".