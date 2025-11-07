PSD/CDS querem reduzir IVA da caça e limitar propinas de mestrados obrigatórios

Em conferência de imprensa, o vice-presidente da bancada social-democrata Hugo Carneiro e o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, sustentaram que o conjunto de propostas dos dois partidos, abrangendo as áreas fiscal, saúde, Segurança Social, educação e ensino superior, tem impacto neutro em termos de défice.

PSD e CDS, os dois partidos que suportam o Governo, também pedem ao Governo que avalie a criação de um regime fiscal mais favorável aplicável a rendimentos de pensões auferidas por emigrantes da diáspora portuguesa em países estrangeiros com o objetivo de apoiar o regresso e fixação de residência em territórios de baixa densidade.