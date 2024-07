PSI cai 2,55% com Jerónimo Martins a descer mais de 15%

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e baixava 2,55% para 6.722,27 pontos, com 13 `papéis` a descerem, uma subir (Greenvolt, mais 0,77% para 8,47 euros) e dois a manter a cotação (NOS em 3,62 euros e REN em 2,37 euros).

Na quarta-feira, a Jerónimo Martins anunciou que os lucros caíram 29,1% no primeiro semestre deste ano, atingindo 253 milhões de euros.

"No período, a margem EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] foi substancialmente pressionada pela combinação do desacelerar significativo da inflação alimentar, num movimento de correção dos aumentos extraordinários verificados nos anos anteriores, com uma elevada inflação ao nível dos custos, essencialmente motivada pela subida dos salários", destacou a dona do Pingo Doce, na mesma nota.

Os resultados do grupo incorporam uma dotação inicial de 40 milhões de euros da recém-criada Fundação Jerónimo Martins, indicou a empresa.