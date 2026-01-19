PSI cai mais de 1,2% com EDP Renováveis a descer mais de 2%

Cerca das 09:45 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e baixava 1,26% para 8.529,81 pontos, com 14 `papéis` a descer, um a subir (Ibersol, +0,49% para 10,20 euros) e um a manter a cotação (NOS em 4,16 euros), depois de na sexta-feira ter terminado num novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.639,05 pontos.

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da Mota-Engil, Galp e Semapa, que também se desvalorizavam, designadamente, 1,94% para 5 euros, 1,73% para 15,87 euros e 1,59% para 21,65 euros.