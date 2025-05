PSI desce com Altri a cair 8,70%, após ter anunciado queda dos lucros de 64,7%

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI invertia a tendência da abertura e baixava 0,32% para 7.351,35 pontos, com 12 `papéis` a descer e três a subir a cotação (BCP, +1,50% para 0,66 euros; EDP Renováveis, +1,29% para 8,66 euros; e Corticeira Amorim, +0,12% para 8,36 euros).

Na quinta-feira, a Altri, que se dedica à produção de fibras de eucalipto e à gestão florestal, anunciou que totalizou 7,6 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses do ano, uma descida de 64,7% face ao período homólogo.

"O resultado líquido do Grupo Altri no primeiro trimestre de 2025 atingiu cerca de 7,6 milhões de euros, uma descida de 64,7% ao comparar com o período homólogo", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já em comparação com o quarto trimestre de 2024, a quebra foi de 56,8%.

Entre janeiro e março, as receitas totais da empresa situaram-se em 203,6 milhões de euros, abaixo dos 222,7 milhões de euros registados nos primeiros três meses de 2024.

Às ações da Altri seguiam-se as da Navigator, Sonae e Ibersol, que baixavam 1,65% para 3,58 euros, 1,57% para 1,25 euros e 1,04% para 9,54 euros.

Mais moderadamente, as ações da Mota-Engil, Jerónimo Martins e REN caíam 1% para 4,76 euros, 0,82% para 21,84 euros e 0,70% para 2,86 euros.

As ações da NOS, EDP e Semapa recuavam 0,65% para 3,81 euros, 0,58% para 3,46 euros e 0,54% para 18,32 euros.

As outras duas ações que desciam eram as dos CTT e Galp, que se desvalorizavam 0,41% para 7,24 euros e 0,14% para 13,80 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, preocupadas com a subida das taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro norte-americano, depois de terem atingido máximos de 20 anos, e com a política económica dos EUA.

Wall Street fechou em alta ligeira na quinta-feira, com os principais índices a variarem muito pouco ou nada face à sessão anterior.

Por sua vez, o ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a subir 1,03% para 3.321,97 dólares, contra 3.301,27 dólares na quinta-feira e o atual máximo histórico, de 3.414,65 dólares, verificado em 21 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em julho, a referência na Europa, descia 0,59% para 63,94 dólares por barril, contra 64,44 dólares na quinta-feira.

O euro estava a avançar 0,38% para 1,1323 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1269 dólares na quinta-feira e 1,1509 dólares em 21 de abril, um novo máximo desde 12 de novembro de 2021.