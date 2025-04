PSI desce com Mota-Engil a cair 4,55%

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e recuava 0,46% para 6.715,89 pontos, com 11 `papéis` a descer e quatro a subir.

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as dos CTT, EDP Renováveis e Altri, que baixavam 1,40% para 7,04 euros, 0,91% para 7,61 euros e 0,74% para 6,15 euros.

Mais moderadamente, as ações da EDP, Corticeira Amorim e Semapa baixavam 0,59% para 3,22 euros, 0,54% para 7,30 euros e 0,45% para 15,60 euros.

As ações da Sonae e REN caíam 0,38% para 1,04 euros e 0,36% para 2,79 euros.

As outras duas ações que desciam de cotação eram as da Navigator e da NOS, designadamente 0,19% para 3,24 euros e 0,12% para 4,09 euros.

Em sentido contrário, as ações da Ibersol e da Jerónimo Martins subiam 1,14% para 8,90 euros e 0,58% para 20,96 euros.

As ações do BCP e da Galp valorizavam-se 0,29% para 0,55 euros e 0,07% para 13,50 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, num dia em que o mercado aguarda a reunião do Banco Central Europeu (BCE), que deverá reduzir as taxas de juro em um quarto de ponto.

O euro estava a descer para 1,1370 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1274 dólares, um novo máximo desde 10 de fevereiro de 2022.

No mesmo sentido, o preço da onça de ouro, um ativo de refúgio, estava a descer para 3.323,58 dólares, contra 3.327,37 dólares na quarta-feira, um novo máximo histórico desde 10 de fevereiro de 2022.

Do outro lado do Atlântico, e depois de os EUA terem imposto novas restrições à exportação de `chips` da Nvidia para a China, a bolsa em Wall Street terminou o dia com perdas arrastada pela própria fabricante de `chips` Nvidia, que caiu quase 7%.

Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, também garantiu que os dados do banco central apontam para um abrandamento económico entre janeiro e março, no contexto da política tarifária do Presidente Donald Trump.

"É muito provável que as tarifas levem, pelo menos temporariamente, a uma inflação mais elevada", alertou Powell, que disse ter de esperar "por uma maior clareza antes de considerar quaisquer ajustes à postura de política (monetária)".

A esta hora, os futuros dos principais indicadores de Wall Street apontam para uma abertura em alta, enquanto na Ásia, o Nikkei de Tóquio está a subir 1,35%, depois de Trump ter assegurado que as negociações sobre as tarifas com o Japão foram positivas e que poderá continuar a fazer progressos nos próximos dias.

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, a referência na Europa, avançava para 66,23 dólares, contra 65,85 dólares na sessão anterior, depois de tanto a Agência Internacional de Energia (AIE) como a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) terem revisto em baixa as previsões da produção de petróleo para este ano e para 2026.