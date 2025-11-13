PSI em alta com Sonae a liderar ganhos e a subir cerca de 3,5%

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,86% para 8.356,33 pontos, contra um novo máximo desde janeiro de 2010 de 8.484,01 pontos verificado em 05 de novembro, com 15 `papéis` a subirem e um a manter a cotação (Ibersol em 10,35 euros).

Na quarta-feira, a Sonae anunciou que registou, nos primeiros nove meses deste ano, lucros atribuíveis aos acionistas de 200 milhões de euros, um aumento de 38% em relação ao período homólogo.

Este resultado reflete "a melhoria do desempenho operacional dos negócios e a sólida estrutura financeira", indicou o grupo, salientando que, no que diz respeito ao terceiro trimestre, os lucros foram de 98 milhões de euros, "um aumento de 34% face ao ano anterior, suportado pela melhoria do desempenho operacional e pela redução dos custos financeiros, sustentada pela diminuição da dívida líquida e por um menor custo médio da dívida".

Por sua vez, o volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 17% para 8,2 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, "com expansão orgânica, reforço de posições de liderança, exploração de sinergias e gestão ativa do portefólio", referiu.

Às ações da Sonae seguiam-se as da Teixeira Duarte e Mota-Engil, que também se valorizavam, designadamente, 2,36% para 0,69 euros e 1,98% para 5,91 euros.

Mais moderadamente, as ações da EDP Renováveis, EDP e Corticeira Amorim subiam 1,44% para 11,97 euros, 0,89% para 3,86 euros e 0,76% para 6,63 euros.

Com a mesma tendência, as ações da REN e da NOS subiam 0,59% para 3,39 euros e 0,55% para 3,63 euros, bem como as dos CTT e da Jerónimo Martins, que subiam ambas 0,54% para 7,38 euros e para 22,20 euros.

As ações da Altri e da Navigator avançavam ambas 0,20% para 4,91 euro e para 3,06 euros.

As outras três ações que subiam eram as da Semapa (0,11% para 17,80 euros), BCP (0,05% para 0,81 euros) e Galp (0,03% para 18,11 euros).

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, seguindo a tendência de quarta-feira, impulsionadas pela reabertura da Administração dos EUA, depois do `shutdown` mais longo da história, de 43 dias.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na quarta-feira um orçamento provisório, já com vala do Senado, que durará até 30 de janeiro, data para a qual o Congresso deverá aprovar verbas para todo o exercício de 2026 se quiser evitar uma nova paralisação parcial da Administração.

No Reino Unido soube-se que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, devido em parte à alta do setor de serviços.

Depois de terem terminado com tendências opostas, os futuros avançam neste momento com leves altas de 0,29% para o Dow Jones e de 0,20% para o Nasdaq.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em janeiro de 2026, está a recuar para 62,65 dólares, contra 62,71 dólares na quarta-feira.

As fortes quedas de quarta-feira do preço do petróleo Brent, e também do West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, ocorreram depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciar que mantém a previsão de aumento do consumo.

O euro subia para 1,1619 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1593 dólares na quarta-feira e o novo máximo de quatro anos, de 1,1865 dólares, verificado em 16 de setembro.