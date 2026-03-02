PSI em baixa com 15 empresas a descer e Galp a subir quase 6%

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI acentuava a tendência da abertura e recuava 1,10% para 9.171,01 pontos, com 15 empresas a descer e apenas a Galp a subir, 5,68% para 19,26 euros.

Antes da abertura da sessão, a Galp anunciou que registou um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior.