Economia
PSI em baixa com 15 empresas a descer e Galp a subir quase 6%
A bolsa de Lisboa negociava hoje em baixa, com 15 títulos do PSI a descerem, liderados pelos do BCP (-4,33% para 0,85 euros), e com os da Galp a subir 5,68%.
Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI acentuava a tendência da abertura e recuava 1,10% para 9.171,01 pontos, com 15 empresas a descer e apenas a Galp a subir, 5,68% para 19,26 euros.
Antes da abertura da sessão, a Galp anunciou que registou um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior.
