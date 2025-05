PSI em baixa com Altri a descer mais de 5% e CTT a subir mais de 3%

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e baixava 0,40% para 7.149.08 pontos, com 11 `papéis` a descer, dois a subir e dois a manter a cotação (Ibersol em 9,16 euros e REN em 2,71 euros).

A Altri anunciou na quarta-feira que concluiu a compra à Smarttia da empresa florestal galega Greenalia Forest e da Greenalia Logistics, no que diz ser um "passo estratégico" na consolidação da sua presença na Galiza.

"Esta operação representa um importante marco para a implementação dos projetos da empresa naquela região autónoma e reflete o compromisso da Altri com o desenvolvimento sustentável e com a valorização dos recursos naturais da Galiza", sustenta em comunicado.

A filial da Altri em Espanha, Greenfiber, tem um projeto para uma fábrica de pasta de papel em Palas de Rei, na Galiza, que está a causar forte contestação local, tendo o Governo espanhol já anunciado que este investimento não receberá fundos europeus, como solicitado pela companhia, que já disse que ia recorrer desta decisão.

Às ações da Altri seguiam-se as da EDP Renováveis e Galp, que avançavam 2,57% para 8,90 euros e 1,65% para 13,98 euros.

Mais moderadamente, as ações da Jerónimo Martins, Navigator e EDP caíam 0,56% para 21,12 euros, 0,51% para 3,49 euros e 0,50% para 3,37 euros.

As ações da Mota-Engil, Semapa e NOS baixavam 0,43% para 4,18 euros, 0,34% para 17,74 euros e 0,14% para 3,68 euros.

As outras duas ações que desciam eram as da Corticeira Amorim e do BCP, que se desvalorizavam 0,12% para 8,20 euros e 0,09% para 0,63 euros.

Em sentido contrário, depois das ações dos CTT, as únicas que subiam eram as da Sonae, 0,18% para 1,10 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes das negociações de paz sobre o conflito na Ucrânia.

Além das negociações de paz sobre o conflito na Ucrânia, os investidores estiveram atentos na frente macroeconómica ao anúncio de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,7% no primeiro trimestre do ano, devido em parte a um aumento no setor industrial.

Os futuros da bolsa em Wall Street apontam para quedas, depois de terem fechado na quarta-feira em terreno misto.

Nos Estados Unidos, entre outros, serão divulgados diversos indicadores macroeconómicos como as vendas a retalho de abril, os dados do PPI e da produção industrial, bem como o inquérito avançado à indústria transformadora de maio para Nova Iorque e Filadélfia.

No mercado das matérias-primas, tanto o ouro como o petróleo caíram.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a descer 1% para 3.144,49 dólares, contra 3.188,60 dólares na quarta-feira e o atual máximo histórico, de 3.414,65 dólares, verificado em 21 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em julho, a referência na Europa, descia 3,28% para 63,75 dólares por barril, contra 66,09 dólares na quarta-feira.

O euro estava a subir para 1,1212 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1189 dólares na quarta-feira e 1,1509 dólares em 21 de abril, um novo máximo desde 12 de novembro de 2021.