PSI em baixa com EDP Renováveis e EDP a descerem mais de 13% e de 5%

Na quarta-feira, a EDP Renováveis (EDPR) anunciou que teve resultados recorrentes de 221 milhões de euros no ano passado, uma queda de 57% em relação a 2023, e 777 milhões de euros "de itens não recorrentes", que resultaram em prejuízos de 556 milhões de euros em 2024.

A EDP também anunciou na quarta-feira que o lucro caiu 16% em 2024 para 801 milhões de euros face ao ano anterior, sobretudo devido à redução do contributo da subsidiária EDP Renováveis (EDPR).

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e baixava 1,76% para 6.865,14 pontos, com 12 `papéis` a descer e três a subir a cotação.

Às ações da EDP Renováveis e da EDP seguiam-se as do BCP, Corticeira Amorim e Galp, que recuavam 2,19% para 0,57 euros, 0,96% para 8,24 euros e 0,93% para 15,91 euros.

Na quarta-feira, o BCP anunciou que obteve em 2024 lucros de 906,4 milhões de euros, os maiores de sempre e que representam mais 5,9% face a 2023.

Com a mesma tendência, as ações da Semapa, Ibersol e Navigator baixavam 0,90% para 15,48 euros, 0,71% para 8,44 euros e 0,66% para 3,30 euros.

As ações da REN e dos CTT desciam 0,59% para 2,51 euros e 0,43% para 6,96 euros.

As outras duas ações que desciam eram as da Sonae e da Altri, designadamente 0,31% para 0,97 euros e 0,16% para 8,07 euros.

Em sentido contrário, os `papéis` da NOS eram os que mais subiam, estando a valorizar-se 6,01% para 4,15 euros, aos quais se seguiam os da Mota-Engil e Jerónimo Martins, respetivamente 2,56% para 3,13 euros e 0,39% para 20,52 euros.

Na quarta-feira, a NOS anunciou que o seu resultado líquido consolidado subiu 50,6% no ano passado, face a 2023, para 273,1 milhões de euros e o presidente executivo (CEO) da empresa, Miguel Almeida, classificou os resultados de 2024 como os "melhores de sempre".

As principais bolsas europeias negociavam hoje `a vermelho` num dia marcado por uma avalanche de resultados empresariais e pelas expectativas das tarifas sobre bens europeus anunciadas pelos Estados Unidos.

Na sessão de hoje, será divulgada nos EUA a primeira revisão do Produto Interno Bruto (PIB) para o quarto trimestre de 2024, enquanto na zona euro serão publicados dados sobre a confiança económica e o Banco Central Europeu (BCE) divulgará a ata da reunião de política monetária do final de janeiro, na qual reduziu as taxas de juro.

O indicador preferido da Reserva Federal dos EUA (Fed), o índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index), de janeiro será publicado na sexta-feira.

Também na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque fechou mista.

No mercado das matérias-primas, o preço do petróleo Brent para entrega em abril, a referência na Europa, avançava, mas para 72,79 dólares, contra 72,53 dólares na quarta-feira.

O euro estava a cair, a cotar-se a 1,0472 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,0493 dólares na quarta-feira e 1,0218 dólares em 13 de janeiro, um mínimo desde 10 de novembro de 2022.