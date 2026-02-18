PSI em máximo desde junho de 2008 e BCP a subir quase 2%

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,44% para um novo máximo desde junho de 2008, de 9.114,73 pontos, com seis empresas a subir, sete a descer e três a manter a cotação (CTT em 7,17 euros, Ibersol em 11,35 euros e Teixeira Duarte em 0,52 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da EDP Renováveis, NOS e Galp, que também se valorizavam, 1,05% para 13,46 euros, 1,03% para 4,89 euros e 0,53% para 18,09 euros, respetivamente.

Com a mesma tendência, as ações da Mota-Engil e da EDP avançavam 0,36% para 4,96 euros e 0,25% para 4,36 euros.

Em sentido contrário, as ações da Navigator, Semapa e Jerónimo Martins desciam 1,01% para 3,35 euros, 0,85% para 23,40 euros e 0,66% para 21,22 euros.

As ações da REN e da Altri subiam 0,39% para 3,91 euros e 0,21% para 4,75 euros.

As outras duas ações que se desvalorizavam eram as da Corticeira Amorim (-0,14% para 6,97 euros) e Sonae (-0,10% para 1,93 euros).

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta ligeira, com os olhos postos na publicação das atas da última reunião da Reserva Federal dos EUA de janeiro, na qual manteve as taxas diretoras, e na inflação do Reino Unido.

Na Europa, além do dado da inflação do Reino Unido, que desacelerou para 3% em janeiro, contra 3,4% do mês anterior, que aumenta as possibilidades de que o Banco da Inglaterra decida cortar as taxas de juros na próxima reunião de política monetária em março, a atenção continua voltada para a publicação dos resultados empresariais.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu hoje 1,02%, impulsionado pelo anúncio do primeiro lote de investimentos nos Estados Unidos por parte de empresas japonesas no âmbito do acordo comercial entre as duas potências, enquanto as bolsas de Xangai, Shenzhen e Hong Kong não operam hoje devido ao período festivo do Ano Novo lunar.

Por sua vez, os futuros do mercado em Wall Street apontam para ganhos de 0,17% para o Dow Jones e de 0,25% para o Nasdaq.

Quanto aos metais preciosos, o ouro e a prata recuperavam das quedas de terça-feira e avançavam 0,88% 2,81%, respetivamente.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em abril, avança para 67,85 dólares, contra 67,42 dólares na sessão anterior.

O euro descia para 1,1832 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1839 dólares na terça-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.