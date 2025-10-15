PSI em máximos de mais 15 anos com Teixeira Duarte a subir quase 5%
A bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura e negociava em alta, com o PSI em máximos desde abril de 2010 e a Teixeira Duarte a liderar os ganhos a subir 4,94% para 0,72 euros.
Cerca das 09:45 em Lisboa, o PSI, que desde 22 de setembro tem 16 empresas, mantinha a tendência da abertura e avançava 0,38% para 8.259,44 pontos, um novo máximo desde 16 de abril de 2010, com nove `papéis` a subir, seis a descer e um a manter a cotação (NOS em 3,73 euros).
Às ações da Teixeira Duarte seguiam-se as da EDP Renováveis, Ibersol e Navigator, que avançavam 1,86% para 13,15 euros, 0,99% para 10,20 euros e 0,78% para 3,11 euros.
As ações do BCP, Corticeira Amorim e Semapa avançavam 0,66% para 0,76 euros, 0,42% para 7,12 euros e 0,33% para 18,44 euros.
As outras duas ações que se valorizavam eram as da REN e da Altri, designadamente 0,32% para 3,11 euros e 0,30% para 5,01 euros.
Em sentido contrário, as ações dos CTT desvalorizavam-se 0,28% para 7,06 euros, enqaunto as da EDP e Galp desciam ambas 0,25% para 4,32 euros e para 15,96 euros.
As ações da Jerónimo Martins, Mota-Engil e Sonae também baixavam, subiam, designadamente 0,19% para 20,62 euros, 0,17% para 5,75 euros e 0,15% para 1,37 euros.