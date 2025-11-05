PSI em máximos desde 2010 com CTT e REN a liderar ganhos

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI invertia a tendência da abertura e avançava para 8.452,16 pontos, um novo máximo desde janeiro de 2010, com oito `papéis` a subir, quatro a descer e quatro a manter a cotação (Ibersol em 10,05 euros, Jerónimo Martins em 21,98 euros, NOS em 3,67 euros e Teixeira Duarte em 0,68 euros).



As ações dos CTT e da REN subiam 1,56% para 7,22 euros e 1,51% para 3,37 euros, respetivamente.



Na terça-feira, os CTT anunciaram que esperam crescer para alcançar a liderança ibérica em logística de comércio eletrónico, de acordo com a estratégia 2026-28, e vão intensificar o seu investimento `core` [central] durante este período.



O investimento (Capex) dos CTT no triénio 2026-28 deverá atingir 50 a 55 milhões de euros por ano, onde se inclui aumentar a capacidade em toda a Península Ibérica, e a empresa mantém "o objetivo de pagar entre 35 e 50% do resultado líquido em dividendos de caráter recorrente".



Às ações dos CTT e da REN seguiam-se as da Galp, Corticeira Amorim e Sonae, que também se valorizavam, designadamente, 0,74% para 17,73 euros, 0,58% para 6,93 euros e 0,43% para 1,40 euros.



Mais moderadamente, as ações da EDP Renováveis, Navigator e EDP valorizavam-se 0,39% para 13,00 euros, 0,33% para 3,02 euros e 0,02% para 4,36 euros.



Em sentido contrário, as ações da Semapa e da Altri desciam 0,67% para 17,80 euros e 0,41% para 4,87 euros.



As outras duas ações que desciam eram as do BCP (-0,29% para 0,77 euros) e da Mota-Engil (-0,26% para 5,78 euros).