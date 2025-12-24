PSI mantém tendência de abertura e recua 0,22% ao fim de uma hora

Pelas 09:00 em Lisboa, o principal índice da praça portuguesa baixava 0,22% para 8.151,02 pontos, com nove ações em baixa e cinco em alta.

Já a Sonae e a Corticeira Amorim mantinham o mesmo valor face à abertura, cotando-se, respetivamente, em 1,60 euros e 6,64 euros por ação.

Com as maiores perdas estavam a Mota-Engil e a Ibersol, cujo preço por ação baixava 1,20% e 1,01% para 4,96 euros e 9,80 euros.

No `vermelho` estavam, ainda, Teixeira Duarte (-0,63% para 0,64 euros), REN (-0,47% para 3,18 euros) e Jerónimo Martins (-0,30% para 20,02 euros).

CTT e BCP perdiam ambos 0,27% para, respetivamente, 7,32 euros e 0,89 euros, e as energéticas Galp e EDP recuavam 0,24% para 14,36 euros e 0,18% para 3,86 euros.

Em sentido inverso, a maior subida era verificada na Semapa, que anunciou na semana passada a venda da cimenteira Secil à congénere espanhola Molins por 1,4 mil milhões de euros e subia 0,72% para 20,95 euros uma hora após a abertura.

Também no `verde` estavam Altri, que ganhava 0,57% para 4,38 euros, Navigator, que subia 0,33% para 3,07%, EDP Renováveis, que valorizava 0,17% para 11,80 euros e Nos, que crescia 0,13% para 3,99 euros.

Na bolsa de Lisboa, à semelhança de outras pela Europa, a sessão de hoje será mais curta devido à véspera de Natal.

Numa sessão em que se espera menos liquidez, as principais bolsas europeias negociavam sem um rumo definido, estando algumas fechadas, como Frankfurt e Milão.

Quanto às matérias-primas, a onça de ouro negociava em 4.232,4 dólares e o barril de Brent -- referência para a Europa -- avançava 0,10% para 62,01 dólares.

A bitcoin subia para 92.694,4 dólares.

Na terça-feira, Wall Street terminou em terreno negativo. O seletivo Dow Jones recuou 0,38% para 47.560,29 pontos e o alargado S&P500 baixou 0,09% para 6.840,51 pontos, tendo o tecnológico Nasdaq ganhado 0,13% para 23.576,49 pontos.