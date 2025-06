PSI sobe com BCP a avançar 1,72% e Galp a cair 3,46%

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,28% para 7.430,70 pontos, contra um novo máximo desde maio de 2014, de 7.545,86 pontos, em 16 de junho, com 12 `papéis` a subir, dois a descer (Galp, -3,46% para 15,10 euros e EDP, -0,87% para 3,66 euros) e um a subir (REN em 3,10 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Mota-Engil, CTT e Semapa, que avançavam 1,51% para 3,64 euros, 1,26% para 7,26 euros e 1,11% para 16,38 euros.

Mais moderadamente, as ações da Sonae, NOS e Altri subiam 1,02% para 1,19 euros, 0,93% para 3,81 euros e 0,92% para 4,91 euros.

As ações da Corticeira Amorim, Ibersol e EDP Renováveis valorizavam-se 0,77% para 7,82 euros, 0,43% para 9,38 euros e 0,31% para 9,73 euros.

As outras duas ações que subiam eram as da Navigator e Jerónimo Martins, designadamente 0,31% para 3,27 euros e 0,19% para 20,96 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje com ganhos, depois de o Governo israelita ter confirmado que aceitou a proposta de Donald Trump de um "cessar-fogo bilateral" com o Irão, e o preço do petróleo baixou fortemente.

Na segunda-feira todas as praças europeias terminaram `a vermelho` e Wall Street com ganhos próximos de 1%.

Os principais índices bolsistas da Índia também saudaram hoje o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de um cessar-fogo entre Israel e o Irão, após semanas de ataques, com ganhos de mais de 1%.

Os futuros de Wall Street avançaram com ganhos de 0,87% para o Dow Jones Industrials, 0,3% para o S&P 500 e 1,23% para o Nasdaq.

As bolsas, além de estarem atentas aos desenvolvimentos entre Israel e o Irão, estarão também atentas ao início da cimeira da NATO, que deverá aprovar hoje um objetivo de 5% do PIB para as despesas anuais de defesa e segurança até 2035, com flexibilidade para Espanha gastar menos.

Da mesma forma, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, apresenta o relatório de política monetária ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, uma semana depois de o organismo ter decidido manter as taxas de juro, apesar da pressão pública de Trump para as baixar.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em agosto, está a cair para 71,48 dólares, contra 77,01 dólares na segunda-feira.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, também estava a descer 1,73% para 3.321,34 dólares, contra 3.389,91 dólares na segunda-feira e 3.432,34 dólares em 13 de junho, um novo máximo histórico.

O euro subia para 1,1604 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, um novo máximo desde 28 de outubro de 2021, contra 1,1545 dólares na segunda-feira.