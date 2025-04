PSI sobe mais de 3% com Galp a avançar quase 8%

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 3,42% para 6.465,71 pontos, com 14 `papéis` a subir e um a descer de cotação (Jerónimo Martins, -0,96% para 19,54 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Mota-Engil e do BCP, que subiam ambas mais de 6%, designadamente 6,72% para 3,21 euros e 6,38% para 0,52 euros.

As ações da EDP Renováveis e dos CTT subiam 4,61% para 7,26 euros e para 4,45% para 6,80 euros, enquanto as da Semapa e da Altri se valorizavam 3,92% para 15,41 euros e 3,07% para 6,04 euros.

Mais moderadamente, mas a subirem mais de 2% estavam os `papéis` da Navigator (+2,99% para 3,20 euros), da Corticeira Amorim (+2,80% para 7,35 euros), da EDP (+2,77% para 2,96 euros) e os da Sonae (+2,20% para 1,02 euros).

As outras três ações que subiam de cotação eram as da NOS, Ibersol e REN, designadamente 1,86% para 4,11 euros, 1,64% para 8,68 euros e 0,37% para 2,68 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, contagiadas pelos ganhos de Wall Street, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que suspende a maior parte das tarifas durante noventa dias.

Os mercados europeus foram contagiados hoje pela euforia registada na véspera em Wall Street, onde, depois de se saber que Trump estava a recuar na sua guerra comercial, os seus principais indicadores dispararam.

No entanto, os futuros dos principais indicadores de Wall Street antecipam, a esta hora, uma abertura com quedas entre 0,2%, no caso do Dow Jones, e 1%, no Nasdaq, o que, segundo analistas citados pela Efe, demonstra a forte volatilidade do mercado.

O mercado aguarda também a divulgação dos dados do IPC dos EUA de março.

Analistas referidos pela Efe esperam que tanto a inflação global como a inflação subjacente se tenham moderado ligeiramente em março, o que, a confirmar-se, será bem acolhido pelos investidores.

A decisão de Trump de recuar na sua política tarifária e dar uma trégua de 90 dias na entrada em vigor da maioria das tarifas anunciadas em 02 de abril, menos a China, também se repercutiu na Ásia.

O Nikkei de Tóquio está a subir 9,13%, o Hang Seng de Hong Kong está a avançar 2,89% e a Bolsa de Xangai 1,19%.

No mercado da dívida, as taxas de rendibilidade das obrigações americanas caíram, depois de terem subido fortemente na véspera, num contexto de possível falta de confiança na economia americana.

Pelo contrário, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,690%, contra 2,589% na sessão anterior.

O preço da onça de ouro, um ativo de refúgio, estava a subir para 3.122,86 dólares, contra 3.092,86 dólares na quarta-feira e o atual máximo histórico, de 3.131,52 dólares, atingido em 02 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, a referência na Europa, baixava, mas para 64,72 dólares, contra 65,48 dólares na sessão anterior.

O euro estava a recuar, a cotar-se a 1,0988 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1020 dólares na quarta-feira.