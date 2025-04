PSI sobe quase 1% com grupo EDP a liderar os ganhos

Cerca das 08:55 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,94% para 6.466,06 pontos, com 12 `papéis` a subir, dois a descer (Ibersol, -0,22% para 8,68 euros e Semapa, -0,09% para 15,30 euros) e um a manter a cotação (CTT em 6,66 euros).

Na quinta-feira, os acionistas da EDP aprovaram em assembleia-geral (AG) a distribuição de dividendos relativos, num total de 836,8 milhões de euros, segundo um comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A proposta do Conselho de Administração da EDP, aprovada na quinta-feira, inclui a "aplicação de resultados relativos ao exercício de 2024, no montante global de 817.399.283,34 euros", sendo que para a Fundação EDP vai uma dotação de um milhão de euros e para resultados transitados 816,3 milhões de euros.

Foram também aprovados dividendos de 836,8 milhões de euros, um valor que corresponde a um dividendo bruto de 0,20 euros por ação.

Às ações do grupo EDP seguiam-se as da Mota-Engil, BCP e Jerónimo Martins, que subiam 1,77% para 3,22 euros, 1,48% para 0,52 euros e 1,11% para 20,10 euros.

As ações da Sonae, NOS e Altri valorizavam-se 0,79% para 1,02 euros, 0,61% para 4,16 euros e 0,59% para 6,02 euros.

Mais moderadamente, as ações da Galp e da Corticeira Amorim subiam 0,43% para 12,77 euros e 9,41% para 7,32 euros.

As outras duas ações que subiam de cotação eram as da Navigator e da REN, designadamente 0,31% para 3,20 euros e 0,18% para 2,73 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, apesar das atuais tensões comerciais entre os EUA e a China.

O euro estava a subir para um novo máximo, de 1,1318 dólares, desde 22 de fevereiro de 2022 no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1197 dólares na quinta-feira.

O preço da onça de ouro, um ativo de refúgio, estava a subir para um novo máximo histórico de 3.208,43 dólares, contra 3.158,59 dólares na quinta-feira.

Os mercados europeus mantêm hoje uma ligeira recuperação, num dia mais calmo, e em que serão conhecidos dados macroeconómicos relevantes como a publicação na Alemanha e em Espanha das leituras finais da inflação de março.

Na véspera, as praças europeias fecharam com fortes subidas de mais de 4%, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado uma pausa de noventa dias em relação ao início da implementação das tarifas.

No entanto, o facto de os EUA manterem as tarifas em relação à China, que ascendem a 145% no total, provocou novas quedas em Wall Street.

A esta hora, os futuros dos principais indicadores de Wall Street estão a avançar suavemente, num dia que marca também o início da época de apresentação de resultados trimestrais de três dos grandes bancos norte-americanos: JP Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo.

Na Ásia, as tensões entre os Estados Unidos e a China levaram o Nikkei de Tóquio a cair 2,96%, enquanto as bolsas de Xangai e Hong Kong subiram 0,35% e 1%, respetivamente.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,617%, contra 2,577% na sessão anterior.

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, a referência na Europa, avançava para 63,90 dólares, contra 63,33 dólares na sessão anterior.