PSI20 fecha a subir 2,35% com BCP a liderar novamente as subidas

Das 19 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 13 ficaram em alta, cinco em alta e uma inalterada.

O BCP subiu 6,24% para 0,14 euros, liderando as subidas, à semelhança de terça-feira.

Nas descidas, a Galp foi a que mais desvalorizou, perdendo 4,79% para 10,94 euros.

As principais bolsas europeias terminaram com grandes avanços. Frankfurt subiu 7,92%, Paris 7,13%, Milão 6,94%, Madrid 4,88% e Londres 2,79%, num dia em que Wall Street começou no `verde` e o petróleo baixou.