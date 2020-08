PSI20 no vermelho com ações da Mota-Engil em alta de 10% a evitarem maiores perdas

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou a sessão a subir 0,20% para 4.390,65 pontos, alinhada com as principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:15, as ações do PSI20 seguiam a recuar 0,52% para 4.368,03 pontos, com 15 ações em baixa e três em alta.

A Mota Engil, que divulgou hoje antes da abertura dos mercados que fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,04 milhões de euros, valor que compara com 8,13 milhões de euros de euros no período homólogo, seguia a ganhar 10,77% para 1,60 euros.

Além de apresentar resultados relativos ao segundo trimestre, a Mota-Engil anunciou também um acordo de parceria estratégica e investimento com um grande grupo de infraestruturas, sem identificar, e que ficará com 30% após um aumento de capital.

A Novabase seguia também em alta de 2,41% para 3,40 euros.

Do lado das perdas, a Galp Energia liderava, com os títulos a recuarem 1,45% para 9,08 euros, seguidos dos da Ibersol, que perdiam 1,44% para 5,46 euros.

As ações do BCP seguiam a desvalorizar 0,59% para 0,10 euros, as da Jerónimo Martins desciam 0,50% para 14,01 euros e as da EDP recuavam 0,44% para 4,33 euros.

A Sonae, que na quarta-feira à noite divulgou que registou prejuízos de 75 milhões de euros no primeiro semestre, contra lucros de 38 milhões de euros em igual período de 2019, explicados em exclusivo com a pandemia de covid-19, seguia com as suas ações a desvalorizarem 0,81% para 0,61 euros.

As bolsas europeias estavam também a negociar em queda à espera do discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, sobre a revisão do quadro de política monetária.

Os investidores aguardam que Powell se pronuncie sobre a evolução da economia global no atual contexto de pandemia e sobre a possibilidade de colocar a taxa de inflação nos EUA nos 2%, o que a confirmar-se manterá por mais tempo os juros diretores próximos de zero.

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, subia perto de 0,2% até aos 45,75 dólares e o euro seguia a negociar em alta de 1,182 dólares.

Além da reunião da Fed, os investidores aguardam hoje pela divulgação do PIB norte-americano no primeiro semestre e os pedidos semanais de subsídios de desemprego.