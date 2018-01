PSI20 segue positiva na primeira sessão de 2018

Lusa02 Jan, 2018, 09:19 | Economia

O índice de referência português, o PSI20, seguia às 08:55 a ganhar 0,67% para 5.424,43 pontos, com 12 ações a negociarem `no verde`, duas inalteradas e quatro `no vermelho`.

As ações da Sonae Capital e da Corticeira Amorim eram as que mais subiam, avançando 2,59% e 2,52% para 0,91 euros e 10,56 euros, respetivamente.

O BCP seguia também em alta, com os títulos a avançarem 2,28% para 0,28 euros.

A liderar as perdas seguiam a EDP Renováveis e a Ibersol, com perdas de 0,96% e 0,82% para 6,9 e 12,05 euros.

As bolsas europeias seguiam sem tendência definida, na primeira sessão do ano, ainda com fraca liquidez, característica da época do ano.

O euro seguia a subir e trocava-se a 1,2028 dólares, face aos 1,2007 dólares com os quais terminou a negociação na última sessão do mercado de divisas de Frankfurt.

O barril de crude Brent para entrega em fevereiro também iniciou o dia em alta no mercado de futuros de Londres, nos 67,17 dólares, mais 0,44% face ao fecho da sessão anterior.