PSP avançou sobre os manifestantes no Rossio e há um número indeterminado de feridos a ser tratados no local

Houve momentos de tensão, com bastonadas sobre os manifestantes, petardos a serem lançados, enquanto se ouviam gritos de "cheira a ditadura".

Há a registar um número indeterminado de detidos e de feridos, tendo sido criado um posto de socorro improvisado junto à Estátua Equestre de D. João, no centro da Praça da Figueira.

Um elemento da Acampada de Lisboa disse num megafone que os feridos devem dirigir-se para aquele local para serem assistidos.

Com lanternas, examinam os golpes na cabeça, tratando-os com Betadine e compressas, constatou a Lusa no local.

Na Praça da Figueira, nos ,inutos seguintes, continuavam a protestar mais de uma centena de pessoas, com manifestantes a bater em caixotes do lixo, aumentando assim o volume do protesto.

Dirigindo-se diretamente ao cordão policial que foi formado no local afirmaram: "Vocês são livres de desobedecer", "A Polícia tortura e assassina" e "Juntem-se a nós".