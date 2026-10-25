Economia
PSP avançou sobre os manifestantes no Rossio para retirar as tendas
A PSP interveio e avançou hoje, cerca das 02:00, sobre os manifestantes pela habitação que estão na Praça do Rossio, em Lisboa, para retirar as tendas que foram montadas no sábado.
Seguiram-se momentos de tensão, com bastonadas sobre os manifestantes, petardos a serem lançados, enquanto se ouviam gritos de "cheira a ditadura".
Pouco depois, os manifestantes foram em ritmo apressado em direção à Praça da Figueira, deixando a Praça do Rossio completamente vazia às 02:10.
Pouco depois, os manifestantes foram em ritmo apressado em direção à Praça da Figueira, deixando a Praça do Rossio completamente vazia às 02:10.
Tópicos