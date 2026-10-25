PSP começou a tentar desmobilizar manifestantes no Porto pelas 2h02

Após horas de tensão que envolveram a chegada de mais elementos da polícia, cães e altercações em redor da praça, pelas 2h02 a PSP começou a intervenção.



Ao longo da noite, em redor da praça vários populares foram-se fazendo ouvir e criticaram a presença da PSP e dos cães, com vaias e gritando, por exemplo, "vergonha", "25 de Abril sempre!", ou cantando a música "Grândola Vila Morena", de José Afonso.