PSP de Leiria trava grupo suspeito de furtos em lojas de roupa de gama alta

Segundo explicou à agência Lusa o comissário André Antunes, a "investigação desenvolveu-se no âmbito de um inquérito-crime com cerca de cinco meses, que tinha vários apensos e que ontem [quinta-feira] levou à identificação das suspeitas e apreensão de diverso material", através de uma operação policial na zona de Loures/Odivelas e Figueira da Foz.

As mulheres, com idades entre os 20 e 46 anos, são suspeitas de furtar em lojas de roupa, cosmética, perfumaria, malas, tudo de "gama alta".

Atuavam em grupo, adiantou André Antunes, "utilizando manobras de distração e sacos forrados a alumínio".

"Algum do material apreendido ainda se encontrava com etiquetas e alarmes, e estima-se que o valor dos furtos ascenda a cinco mil euros", acrescentou o comissário da PSP de Leiria.

Na quinta-feira, a Esquadra de Investigação Criminal de Leiria desencadeou uma operação policial que visou o cumprimento de cinco buscas domiciliárias e seis não domiciliárias.

Na sequência da operação foram constituídas arguidas quatro mulheres, tendo sido recuperado e apreendido diverso material proveniente dos furtos efetuados, na sua maioria de bens de marcas conceituadas nos respetivos segmentos, tais como peças de vestuário, malas, calçado, perfumes, entre outros, referiu o Comando Distrital da PSP de Leiria, numa nota de imprensa.

As visadas encontram-se indiciadas pela prática deste tipo de crime em vários pontos do país.

André Antunes esclareceu ainda que as suspeitas são de Lisboa e da Figueira da Foz, mas terão realizado vários assaltos na zona de Leiria, o que levou a que fosse a PSP desta região a desenvolver e a assumir a investigação mesmo, depois, de furtos de outros pontos do país.

A operação contou com o apoio do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, do Comando Distrital de Coimbra da PSP, bem como de meios da GNR na valência de ordem pública.