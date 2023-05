Público e Trust In News estabelecem parceria editorial e comercial no digital

A parceria acordada entre os dois grupos, que "partilham os valores da credibilidade, da isenção e do rigor, traduz-se na exploração dos espaços publicitários digitais das marcas TIN pela equipa comercial do Público", segundo as empresas.

A TIN tem as marcas Visão, Visão Saúde, Visão Júnior, Caras, Exame, Jornal de Letras, Exame informática, Activa, A Nossa Prima e Holofote, entre outras.

O acordo vai permitir aos anunciantes "amplificar a sua comunicação digital, e marcar presença em várias marcas com diferentes targets, já a comercialização de `print`, eventos e outras ações especiais, `branded content` em `print` e digital e `newsletters` será mantida, separadamente, por cada um dos parceiros", referem.

No âmbito deste acordo, o Público e a TIN estabelecem ainda uma "parceria editorial", que se traduz na promoção de conteúdos digitais selecionados, produzidos pelas respetivas marcas, nos `sites` e `apps` do parceiro.

Esta partilha "permite amplificar o alcance dos artigos digitais dos dois grupos e chegar a públicos-alvo distintos, mas igualmente comprometidos com a informação de qualidade".

Vista como uma oportunidade de crescimento para ambas as partes, a parceria tem início em 01 de junho de 2023.

De acordo com o presidente executivo (CEO) da Trust in News, Luís Delgado, esta "é uma parceria inovadora, no tempo certo, e que soma credibilidade".

"Tem tudo para ser excelente para os leitores e consumidores de Informação séria e confiável", remata Luís Delgado.

Para Cristina Soares, administradora do Público, esta parceria representa "mais um passo na estratégia de diversificação de receita" do jornal.

"Esta é uma parceria que junta duas marcas credíveis, independentes, focadas na sustentabilidade como forma de aumentar o alcance e a qualidade do jornalismo que produzem", conclui a gestora.

Fundada em 2018, a TIN é detida a 100% por Luís Delgado e é a maior da área do Publishing em Portugal, com 16 marcas de informação em papel e digital.

O Público foi fundado em 1990, por Belmiro de Azevedo e é detido a 100% pela Sonaecom, SGPS.