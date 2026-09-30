Economia
Quais são os apoios às rendas?
Quais são os apoios às rendas? A nível nacional, há dois apoios a que as pessoas podem recorrer para ter ajuda no pagamento da renda, sendo que um deles tem limite de idade.
A jornalista Diana Craveiro falou com a DECO para perceber quais são e quem se pode candidatar.
Para saber como pedir apoio, basta consultar o site portaldahabitacao.pt.
Há ainda outra ajuda: o Apoio Extraordinário à Renda, mas apenas para contratos assinados até 15 de março de 2023.
Para saber como pedir apoio, basta consultar o site portaldahabitacao.pt.
Há ainda outra ajuda: o Apoio Extraordinário à Renda, mas apenas para contratos assinados até 15 de março de 2023.