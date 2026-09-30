Quais são os apoios às rendas?

Quais são os apoios às rendas?

Quais são os apoios às rendas? A nível nacional, há dois apoios a que as pessoas podem recorrer para ter ajuda no pagamento da renda, sendo que um deles tem limite de idade.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Diana Craveiro - RTP Antena 1

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A jornalista Diana Craveiro falou com a DECO para perceber quais são e quem se pode candidatar. 
 
Para saber como pedir apoio, basta consultar o site portaldahabitacao.pt.

Há ainda outra ajuda: o Apoio Extraordinário à Renda, mas apenas para contratos assinados até 15 de março de 2023.

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