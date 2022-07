"Qualquer variação nas taxas de juro leva tempo a produzir efeito na economia", frisa Vítor Constâncio

No início de 2021 a inflação estava negativa, o que significa deflação. A 23 de fevereiro, exatamente um ano antes do início da guerra na Ucrânia, a inflação começou a subir.



Foi subindo consecutivamente até chegar aos 5,1 por cento a 23 de fevereiro, ainda antes da guerra.



A 24 de fevereiro a guerra na Ucrânia começou e no início de março a inflação estava nos 5,8 por por cento, até chegar agora em julho aos 8,6 por cento.



Ou seja, a inflação já estava a subir consecutivamente um ano antes da guerra e essa tendência manteve-se quando a guerra começou, com o maior pulo a ocorrer entre abril e maio.