"Quando o primeiro-ministro nos mete medo, o que é que ele sabe que nós não sabemos?", questiona Mário Centeno

O economista desafia por isso o primeiro-ministro a explicar-se: "o que é que ele sabe que nós não sabemos?".



Ao programa da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Conversa Capital, o economista comenta as declarações de Luís Montenegro quando afirmou que não quer voltar aos “tempos da tragédia”, ao perigo de um novo resgate financeiro e de que não quer entrar num “leilão de medidas” porque não quer ser o “pai da austeridade”.





Nesta entrevista Mário Centeno diz que o primeiro-ministro devia explicar exatamente de que é que tem medo.





Mário Centeno diz que o primeiro-ministro, ou o ministro das Finanças, deviam explicar, por exemplo, onde é que o Governo vai cortar 12 mil milhões de euros para cumprir as metas europeias.

se não houver uma revisão das metas orçamentais por parte de Bruxelas, o Estado vai ter de cortar, nos próximos dois anos, 12 mil milhões de euros. E defende por isso, que o Governo, em vez de vir dizer que ainda tem margem orçamental, devia era explicar como é que pretende resolver esse problema, caso não haja uma revisão das metas. qualquer comparação com Passos “é mera coincidência”. Na opinião do antigo Governador do Banco de Portugal,. E defende por isso, que o Governo, em vez de vir dizer que ainda tem margem orçamental, devia era explicar como é que pretende resolver esse problema, caso não haja uma revisão das metas.Confrontado com a possibilidade de se estar a posicionar à esquerda, da mesma forma que Passos Coelho se estará a posicionar à direita para uma solução governativa de médio prazo, Mário Centeno diz que





Mário Centeno diz que se fala muito em excedentes e margens orçamentais, mas o economista avisa que as contas públicas estão em défice.





Sobre o saldo orçamental de 0,5% no primeiro semestre e a estimativa do Conselho de Finanças Públicas de saldo positivo de 0,2% no final do ano, Centeno diz que, na verdade,. Na realidade há um défice profundo das contas públicas, garante.de que se fala para a aprovação de medidas mitigadoras do aumento do custo de vida.para adotar medidas mitigadoras do aumento do custo de vida, sem prejuízo do equilíbrio das contas públicas.Utilizando a expressão que tem sido utilizada pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro,nos últimos anos. Sobretudo quando se baixou impostos, coisa que o PS também fez anteriormente, mas tinha uma almofada que agora não existe, relembra.para mitigar os impactos da crise dos combustíveis.de IVA zero nos bens alimentares e de redução do IVA nos combustíveis. Defende antes, por exemplo, aumentos no abono de família.para as famílias e empresas, sobretudo dos setores mais afetados., Mário Centeno reconhece que, desde que seja temporária., neste momento, porque isso tem de ser feito contraindo dívida e o país está numa situação complicada de inflação e juros elevados.quando a situação do mercado de trabalho é de uma forte desaceleração do emprego.”.