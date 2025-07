O preço médio de um quarto alugado para estudantes nunca foi tão alto: 415 euros, fora de Lisboa. Na capital há quem pague 700 euros por mês. A despesa com habitação limita as escolhas de muitos destes jovens, sinal disso é o facto de nos últimos seis anos a Universidade do Porto ter perdido 17 por cento de estudantes deslocados.