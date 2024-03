Quase 70% dos cargos de gestão na Jerónimo Martins são ocupados por mulheres

As mulheres "são 76% da nossa força de trabalho", adiantou Pedro Soares dos Santos, referindo que "os salários são idênticos entre homens e mulheres", que não existe divisão.

Mais de dois terços, ou seja, "67% dos cargos de gestão nesta companhia estão nas mulheres, é onde está o mérito", afirmou.

"As companhias valem pela meritocracia, se a meritocracia está do lado das mulheres é para aí onde temos que estar e é o que está a acontecer nesta companhia", salientou.

Em 2023, o grupo, que está presente em três geografias - Portugal, Polónia e Colômbia - criou 3.285 postos de trabalho e pagou 1.016 milhões de euros em impostos.

Deste montante, 849 milhões de euros foram pagos na Polónia, 141 milhões de euros em Portugal e 25 milhões de euros na Colômbia.

No final do ano passado, a Jerónimo Martins contava com cerca de 81.000 colaboradores na Biedronka, sendo o maior empregador da Polónia, segundo dados da empresa.

Em Portugal, no período em análise, o grupo contava com cerca de 32.000 colaboradores no Pingo Doce e 2.500 no Recheio. Na Colômbia, o grupo contava com 13.700.