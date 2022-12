Quatro detidos por tráfico de droga. Dois são funcionários no aeroporto de Lisboa

A PJ anunciou a detenção de quatro portugueses suspeitos de tráfico de droga, entre os quais dois funcionários de `handling` no Aeroporto de Lisboa, que retiravam a droga do porão dos aviões, à chegada a Portugal. Em comunicado, a Judiciária refere que as detenções ocorreram em flagrante delito, no âmbito da Operação "Limpeza Profunda II".