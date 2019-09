Quatro maiores auditoras em Portugal concentram 45% dos honorários em 2018, acima de 2017

Lusa26 Set, 2019, 14:49 | Economia

Segundo os Resultados do Sistema de Controlo de Qualidade da Auditoria, hoje divulgados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o valor total das receitas das auditoras aumentou 2% para 160,2 milhões de euros, face a 2017, não tendo existido "alterações significativas na repartição dos honorários entre as maiores firmas de auditoria, nos exercícios de 2017 e 2018".

As quatro maiores empresas de auditoria -- designadas no meio por `big four` -- são Deloitte, KPMG, EY e PWC, sendo que são as mesmas que dominam o mercado internacional.

A informação hoje divulgada pela CMVM fala ainda sobre a rotação de auditores, obrigatória por lei ao fim de 10 anos, referindo a CMVM que entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2018 recebeu cinco pedidos de exceção às regras da rotação obrigatória de auditores, tendo aceitado dois desses pedidos.

Já entre 01 de janeiro e 31 de maio deste ano recebeu quatro pedidos de extensão de mandato (ou seja, de exceção da rotação obrigatória do auditor), tendo recusado todos.

Ao fim de dez anos é obrigatório uma empresa mudar de auditor externo, contudo, podem pedir a prorrogação desse prazo, podendo nesse caso o mesmo auditor ficar até mais dois anos. Contudo, a CMVM só permite essa extensão do prazo perante condições excecionais devidamente justificadas.

Em maio de 2019, havia 1.404 auditores registados na CMVM. Em 2018, foram reportados à CMVM mais de 29 mil relatórios de auditoria.