Quatro vezes superior a abril. Contas públicas com saldo de quase 600 milhões em maio

A melhoria do saldo orçamental é explicado com o aumento de mais de 12 por cento das receitas, principalmente as receitas com impostos, em particular o IRS e o IVA, segundo dados da Entidade Orçamental.



O valor de maio é também muito superior ao valor alcançado em maio do ano passado, altura em que as contas públicas apresentam saldo negativo de mais de três mil milhões de euros.