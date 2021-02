Queda de 2,1% do PIB português é a pior da UE no 1.º trimestre

Segundo as previsões intercalares de inverno, no primeiro trimestre deste ano o PIB português deverá recuar 2,1%, mais do que em qualquer país da UE, sendo que Grécia, Chipre, Malta e Luxemburgo não têm dados trimestrais disponíveis.

À queda de 2,1% no primeiro trimestre deverão seguir-se subidas do PIB de 1,8%, 4,1% e 0,8% no segundo, terceiro e quarto trimestres, respetivamente.

No conjunto da União Europeia, a queda deverá ser de 0,8% no primeiro trimestre, e na zona euro a descida deverá ser de 0,9%, e no total do ano a UE deverá crescer 3,7% e a zona euro 3,8%.

Para o conjunto do ano, a Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB português de 4,1%, uma revisão em baixa da previsão de 5,4% feita em novembro, segundo as previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.

"Com a introdução de um confinamento mais rigoroso a meio de janeiro de 2021, o PIB deverá cair novamente no primeiro trimestre de 2021, antes de começar a recuperar no segundo trimestre do ano, com uma maior retoma nos meses de verão", pode ler-se na secção dedicada a Portugal das previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.

O Governo português espera atualmente uma subida do PIB de 5,4% este ano, de acordo com as previsões feitas aquando da apresentação do Orçamento do Estado de 2021 (OE2021), mas o ministro das Finanças já admitiu uma revisão do cenário macroeconómico, devido aos efeitos da pandemia de covid-19.

Quanto ao PIB, "é esperado um regresso completo aos níveis de pré-pandemia perto do final de 2022, mas os riscos permanecem significativos devido à grande dependência do país do turismo externo, que continua a enfrentar incertezas relacionadas com a evolução da pandemia".

De acordo com os números hoje conhecidos, para 2022 a Comissão Europeia reviu em alta a expectativa de crescimento, subindo dos 3,5% apontados em novembro para uma previsão de 4,3%.

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse hoje que a economia europeia vai regressar aos níveis pré-pandemia em 2022, ligeiramente mais cedo do que estimado, apesar "do desafio" criado pelo crescimento abaixo do esperado este ano.

"Como a recessão em 2020 não foi tão profunda como se esperava, e graças aos avanços em matéria de vacinas, projetamos agora que a economia da União Europeia regressará ao seu nível de Produto Interno Bruto [PIB] pré-crise já em 2022", declarou Paolo Gentiloni.