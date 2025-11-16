Quem vê quilates não vê corações, ou como a tradição do ouro em Macau se mantém apesar do preço

O comércio do ouro em Macau mantém uma invulgar estabilidade, apesar dos preços recorde nos mercados internacionais deste ativo de refúgio, clássico em tempos de turbulência financeira.

"Historicamente, uma mudança dramática no preço do ouro desencadeia uma reação clara --- muitas pessoas ou compram ou vendem", afirmou à Lusa a vice-presidente da Associação das Ourivesarias de Macau, Lei Cheok Kuan.

"Tipicamente, os preços altos incentivam a venda e os preços baixos estimulam a compra. Mas agora não estamos a ver praticamente nenhuma mudança em qualquer direção", acrescentou.

O preço do ouro estava a descer na sexta-feira, com a onça a ser negociada a 4.108,59 dólares, abaixo do máximo histórico de 4.347,86 dólares verificado a 20 de outubro.

Lei, que também é proprietário de uma ourivesaria no coração de Macau, junto às icónicas Ruínas de São Paulo, explicou que a procura, motivada pela cultura local, permanece intocada. As pessoas continuam a comprar ouro "por necessidade", para os casamentos, onde este metal se assume como pedra angular das tradições matrimoniais chinesas.

Na montra da loja de Lei, grandes braceletes douradas, intricadamente decoradas com dragões e fénices, testemunham esta prática quase ritualística. Um par daquelas argolas é considerado essencial entre os adornos de qualquer noiva, juntamente com brincos, um anel e um colar de ouro a condizer.

"O negócio é sempre bom durante o Ano Novo Chinês e o Festival do Meio do Outono, pois as pessoas compram ouro para terem sorte e para os casamentos", sublinhou Lei.

"Quando as pessoas compram por necessidade, o negócio é bom. Não importa quão alto seja o preço, têm de comprar", explicou ainda, elaborando sobre o "profundo significado cultural" associado às ofertas em ouro.

"Quando uma filha casa ou um filho toma uma mulher por esposa, é essencial que familiares e amigos testemunhem a ocasião. Não se ver uma única peça de joalharia em ouro seria considerado vergonhoso; os chineses veem isto como uma questão de honra", disse.

Por detrás das aparências, no entanto, alguma coisa está a mudar nesta atividade que a tradição mantém viva. Embora o número de artigos comprados possa ser elevado, observou Lei, o peso real do ouro nos objetos de ourivesaria está a diminuir, uma tendência acelerada pelo `design` e fabrico assistidos por inteligência artificial (IA).

Em seguida, o empresário apontou para um par de braceletes na montra: "Esta é feita usando artesanato tradicional --- mais de 110 gramas cada. Agora, olhe para a de cima. Aquela é feita à máquina, apenas 30 gramas. Qual escolheria comprar?", perguntou, salientando como as técnicas modernas criam peças de aparência maior com menos ouro.

"Assim, surgiu a situação atual em que o número de artigos é grande, mas o peso total comprado está a tornar-se cada vez menos", concluiu.

Esta mudança foi confirmada pela veterana casamenteira e `wedding planner` Lei Chau Tong, com mais de 30 anos de experiência de aconselhamento, e a quem não passou despercebido o declínio claro na quantidade de ouro comprado para casamentos tradicionais.

"Agora, a maioria das noivas usa apenas dois pares de braceletes de dragão-e-fénix e um colar. Isto é menos de metade da quantidade que víamos quando os preços do ouro estavam mais baixos", disse.

Um par daquelas braceletes pode custar cerca de 40.000 patacas (4.322 euros), sublinhou.

"Este ano, com os preços do ouro tão altos, o poder de compra é inevitavelmente menor. Mas para os pais de um casal, a joalharia em ouro é ainda uma `peça fundamental`", sublinhou também.

A mudança é visível, reforçou Lei Chau Tong, desde logo na redução significativa do número de joias de ouro oferecidas pelos familiares, mas também no tipo de prendas que dão.

"Antes, os parentes da noiva apresentavam braceletes de dragão-e-fénix grossas e pesadas. Agora, com o preço do ouro a disparar, os presentes são muitas vezes apenas uma bracelete fina ou um par de anéis. Alguns simplesmente dão dinheiro", disse.

Longe vai a opulência de outros tempos: "Uma vez atendi uma noiva que trouxe uma mala de 28 polegadas apenas para guardar as joias de ouro. Só as `braceletes de dragão-e-fénix` somavam quase sessenta pares --- duas a envolver-lhe o pescoço, uma à volta da cintura e uma sucessão delas a cobrir-lhe os braços até cima. Tinha ainda vários colares, mais do que poderia alguma vez usar", relatou, para em seguida acrescentar que esta tinha sido a família mais abastada que serviu.

Do outro lado do mercado, no dos compradores, um representante da "Gold Smart", uma empresa que opera sete ATM de reciclagem `self-service` de ouro em toda a península de Macau, sublinhou que o negócio aumentou cerca de 20% em dois meses.

Estas máquinas, algumas localizadas perto de casinos, fornecem preços em tempo real e dinheiro instantâneo em troca de peças em ouro, e "tipicamente servem cerca de 500 pessoas por mês", disse à Lusa o representante, que não se quis identificar.

Ou seja, se a ourivesaria moderna encontrou recursos para manter o volume de negócios, conservando por perto os compradores tradicionais, a verdade é que o momento é também o da emergência de uma nova vaga de vendedores, que não resiste aos preços historicamente elevados.