Quinta D`Amares Alvarinho 2022 vence Grande Medalha de Ouro dos Vinhos Verdes

Em comunicado, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) adianta que a edição de 2023 do concurso registou um aumento de 35% nas inscrições, destacando-se a "tendência crescente de inscrições de colheitas antigas e um acréscimo na categoria de Alvarinho".

Nesta edição, eram cerca de 300 as amostras a concurso e foram premiados 88 vinhos em 14 categorias distintas: Vinhos Verdes Brancos, Rosados, Tintos, de Casta, Vinho Verde Branco com estágio, Vinho Verde Alvarinho com estágio, Vinho Verde de Varietal com estágio, Vinho Regional Minho com estágio, Vinhos Verdes Alvarinho, Vinhos Verdes Avesso, Vinhos Vedes Arinto, Vinhos Verdes Loureiro, Espumantes de Vinho Verde e Aguardentes de Vinho Verde.

O vinho Quinta D`Amares Alvarinho 2022 arrecadou a Grande Medalha de Ouro.

Em prova cega estiveram 294 amostras e destas o júri do concurso destacou 15 produtos na categoria Ouro e 17 na categoria de Prata. Foram também qualificadas 55 referências na categoria Honra.

Os prémios Ouro e Prata foram atribuídos ao primeiro e segundo classificado em cada categoria, sendo que aos restantes concorrentes, com pontuação igual ou superior a 80 pontos, foram atribuídos os prémios Honra.

Entre os vinhos premiados com Ouro nas diferentes categorias encontram-se o Zulmira Superior Loureiro Arinto 2022, Adega Cooperativa de Ponte da Barca 2022, Casal de Ventozela Espadeiro 2022, Fedelho Premium Vinhão 2022, Quinta D`Amares Alvarinho 2022, Casa da Senra Loureiro 2022, Abcdarium Arinto 2022, Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Avesso 2022, Abcdarium Azal 2022, Sem Igual Escolha 2018, Deu-la-Deu Reserva Alvarinho 2020, Marquês de Lara Reserva Avesso 2017, Canhotos Sublime Bruto Alvarinho 2020, Quinta do Montinho Reserva Alvarinho 2018 e Delícia Aguardente Vínica Velha.

Já entre os premiados com Prata encontram-se a Quinta dos Encados Grande Escolha 2022, Besta Escolha Rosado 2022, Abcdarium Escolha 2022, Vale dos Santos Padeiro 2022, Dom Diogo Colheita Seleccionada Padeiro 2022, Quinta da Samoça Vinhão 2022, Encostas de Melgaço Alvarinho 2021, Quinta dos Encados Loureiro 2022, Dom Diogo Colheita Seleccionada Arinto 2022, Abcdarium Avesso 2022, Quinta de Linhares Azal 2022, Sem Igual 2016, Encostas de Melgaço Único Alvarinho 2020, Casa de Vilacetinho Grande Reserva Avesso 2017, Quinta de Gomariz Bruto Alvarinho 2021, Aveleda Parcela do Roseiral Alvarinho 2020 e Alvarinha Aguardente Vínica Velha Alvarinho.

Citada no comunicado, a presidente da CVRVV, Dora Simões, destaca que nesta edição se assistiu "ao aparecimento de novas categorias que refletem a evolução a que se assiste na produção de Vinho Verde".

"Os vinhos com estágio têm cada vez mais expressão, em resultado da valorização crescente em que trabalhamos, confirmando perfis de vinhos que evoluem com o tempo e que se revelam com um enorme potencial de oferta e de procura", observa, dizendo ser "gratificante" o recorde de participações.