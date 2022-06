Quinta do Lago. Casa "congelada" por pertencer a offshore parecido com o de Abramovich

Uma casa na Quinta do Lago, no Algarve, está congelada há três meses por suspeitas de pertencer a Roman Abramovich. Mas a prova dos Factos sabe que o Ministério Público investigou e concluiu que a moradia não está ligada ao oligarca russo. A coincidência está no facto de casa estar registada num offshore com um nome semelhante a uma sociedade de Abramovich.