Rácio da dívida pública afinal foi de 93,6% em 2024, abaixo do estimado

"A dívida bruta das Administrações Públicas terá diminuído para 93,6% do PIB (96,9% no ano anterior)", lê-se no documento divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a segunda notificação.

Este número representa uma revisão dos resultados reportados na primeira notificação do Procedimento dos Défices Excessivos divulgada em março, que apontava que o rácio da dívida pública face ao PIB se tinha fixado em 94,9% em 2024, o valor mais baixo desde 2009 (87,6%) e abaixo da previsão do Orçamento do Estado (OE), de 95,9%.

Este documento inclui também as previsões do Governo para 2025, que indicam que o executivo espera que o rácio da dívida pública atinja os 90,2% do PIB este ano.

Este valor é mais baixo do que o projetado pelo Governo no Plano Orçamental-Estrutural Nacional de Médio Prazo entregue a Bruxelas em abril, onde a estimativa era de 91,5%.