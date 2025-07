Rácio da dívida pública face ao PIB na zona euro sobe para 88% no 1.º trimestre

Segundo dados do Eurostat hoje divulgados, o rácio da dívida pública face ao PIB em Portugal atingiu 96,4% nos primeiros três meses, menos 2,7 pontos que no mesmo trimestre de 2024 e mais 1,5 pontos que no último trimestre de 2024.

Em relação ao rácio da dívida pública face ao PIB na União Europeia (UE), este cifrou-se em 81,8% no primeiro trimestre, contra 81,2% no período homólogo de 2024 e 81% no trimestre anterior.

Portugal registou uma dívida pública de 278.175 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, que se traduziu no sexto rácio da dívida pública face ao PIB mais elevado da UE.

Os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB no final do primeiro trimestre de 2025 foram registados na Grécia (152,5%), Itália (137,9%), França (114,1%), Bélgica (106,8%) e Espanha (103,5%), e os mais baixos na Bulgária (23,9%), Estónia (24,1%), Luxemburgo (26,1%) e Dinamarca (29,9%).

Em comparação com o primeiro trimestre de 2024, treze Estados-membros registaram um aumento do rácio da dívida pública em relação ao PIB no final do primeiro trimestre de 2025, doze Estados-membros registaram uma diminuição e o rácio permaneceu estável na Eslovénia e na Estónia.

Em termos homólogos, os maiores aumentos foram registados na Polónia (+6,1 pontos), Finlândia (+5,1 pontos), Áustria e Roménia (+4,1 pontos cada), França (+3,6 pontos), Itália (+2,9 pontos), Eslováquia (+2,6 pontos) e Suécia (+2,0 pontos).

As maiores descidas registaram-se na Grécia (-9,3 pontos), em Chipre (-8,2 pontos), na Irlanda (-6,1 pontos), na Croácia (-3,6 pontos), na Dinamarca (-3,2 pontos), em Espanha (-2,8 pontos) e em Portugal (-2,7 pontos).