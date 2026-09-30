Racionamento de combustíveis? "Estou um pouco pessimista e as reservas estão a esgotar-se", afirma responsável pelas empresas de combustíveis

O alerta é dado por António Comprido no programa da RTP Antena 1. Questionado sobre a eventualidade de ser necessário um racionamento dos combustíveis, o presidente da EPCOL (Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes) afirma que "" porque, para além de ver as reservas de gasóleo e gasolina a baixarem, não vê fim à vista para a guerra entre EUA e Irão.", avisa.", acrescenta o presidente da EPCOL.Por tudo isso defende que, no que diz respeito ao gasóleo e à gasolina, "". Ainda assim "".

Já no caso do jet fuel "poderá (espero que não), mas poderá ser um dos produtos - não digo que vá faltar - mas poderá apresentar algumas limitações a médio prazo e não imediato", refere António Comprido.

Aumentos no preço da eletricidade? "Poderemos ter"



Se aumenta o preço do gás, é expectável o aumento do preço da eletricidade. A ideia é passada por Nuno Ribeiro da Silva.

O presidente do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) relembra que existe "".", esclarece.Questionado pelo jornalista Frederico Moreno no programasobre se é expectável que existam novos aumentos no preço da eletricidade, Nuno Ribeiro da Silva refere que "".Apesar de, no caso do gás natural, não reconhecer uma escassez física, adianta que esse recurso energético "".O presidente do Conselho Consultivo da ERSE também não vê "".Sobre a recomendação da Comissão Europeia para que os Estados-membros reduzam o consumo de energia, o representante da ERSE entende que "".", explica.", garante.O programaé moderado pelo jornalista Frederico Moreno.