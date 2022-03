Rações vão aumentar mais de 50 euros no próximo mês de abril

No próximo mês de abril as rações para animais vão aumentar mais 50 euros por tonelada, e em maio voltam a ter outro aumento igual. Para muitos agricultores, a despesa começa a ser incomportável. O governo avançou com linhas de crédito que não servem para todas as empresas, enquanto se espera com impaciência por decisões de Bruxelas.