Rádio Capital FM da Guiné-Bissau retoma emissão 18 meses após ataque armado

"Retomamos apenas com música e algum serviço noticioso", disse Danso, explicando que, para já, a Capital FM apenas tem no ar três serviços noticiosos ao dia.

A rádio deverá retomar totalmente as emissões no final do mês, disse à Lusa Sabino Santos, da direção da estação.

Desde que foi vandalizada, em fevereiro de 2022, e mais tarde intimada pelo Governo a cessar as emissões, por alegadamente não ter renovado a licença de funcionamento, a Capital FM emitia apenas na internet.

Desde segunda-feira, dia 21, já é possível sintonizar a rádio, criada pelo jornalista e correspondente da Voz de América na Guiné-Bissau Lassana Cassamá, em frequência modulada, notou Yancuba Danso.

A Capital FM é uma rádio bastante popular na Guiné-Bissau pela forma aberta como escrutina a atuação das autoridades públicas e líderes políticos e ainda por permitir a intervenção dos ouvintes nas suas emissões.

A rádio, que funcionava no Bairro Militar, subúrbios de Bissau, foi atacada no dia 26 de julho de 2020, por "homens armados e com fardamento militar", segundo o diretor da estação, e novamente vandalizada, por um novo ataque armado, no dia 07 de fevereiro de 2022.

De acordo com Lassana Cassamá, desta vez, os equipamentos da rádio foram "totalmente destruídos" e, pelo menos, cinco colaboradores da estação ficaram feridos.

O segundo ataque à Capital FM aconteceu uma semana depois de uma tentativa de golpe de Estado em que homens armados atacaram o palácio do Governo onde decorria uma reunião do Conselho de Ministros, sob a orientação do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

A rádio teve de se mudar para o bairro de Belém, também nos arredores de Bissau, um facto que o Governo considerou de ilegalidade por não ter sido previamente comunicado ao Ministério da Comunicação Social.

A Capital FM ainda ensaiou a retoma das emissões em FM em setembro e outubro de 2022, mas rapidamente recebeu ordens do Governo para que encerrasse enquanto não pagasse cerca de 15 mil euros para a renovação da licença de funcionamento.

A ordem fazia parte de uma diretiva na qual o Governo decretou o encerramento de 79 rádios privadas, entre comerciais e comunitárias, e que não chegou a ser cumprida por nenhuma estação.

Algumas rádios dialogaram com o Governo e retomaram as emissões.

A Capital FM disse ter tentado, por várias vezes, encontrar um entendimento, mas que o executivo nunca aceitou, obrigando a que esteja encerrada durante 18 meses, até que no passado dia 15 de agosto, o novo secretário de Estado da Comunicação Social, Muniro Conté, autorizou a retoma total da rádio.