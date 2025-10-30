Radio Free Azia encerará operações jornalísticas na sexta-feira

"Num esforço para conservar os recursos limitados disponíveis e preservar a possibilidade de reiniciar as operações caso o financiamento consistente se torne disponível, a RFA está a tomar medidas adicionais para reduzir de forma responsável a sua presença já diminuída", disse a presidente da RFA, Bay Fang.

Numa altura em que a RFA enfrenta problemas no financiamento por parte Governo norte-americano, a presidente da corporação disse ainda que vai começar a fechar escritórios no estrangeiro, despedindo e pagando indemnizações aos funcionários, a maioria dos quais está de licença não remunerada desde março passado.

Nos últimos meses, a estação tem operado com uma equipa reduzida, produzindo sobretudo algumas notícias `online´, enquanto o Governo do Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, procura cortar o financiamento alegando uma posição esquerdista por parte da RFA.

A equipa de Trump defende ainda que as operações como a RFA, a Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade e a Voz da América são mal geridas e um desperdício de recursos governamentais.

Em julho, a Câmara dos Representantes norte-americana aprovou o pacote de cortes em ajuda externa e na radiodifusão pública, proposto pelo Presidente.

Nesse mês, o Congresso aprovou a eliminação de 1,1 mil milhões de dólares de financiamento (cerca de 949,3 milhões de euros, ao câmbio atual) na radiodifusão.

Desde 1996, a Rádio Free Azia, atualmente afetada pelos cortes no financiamento, é uma fonte de notícias independente, sobretudo em áreas onde o livre fluxo de informação é reprimido.