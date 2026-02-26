Rádios locais passam a transmitir tempos de antena nas legislativas e presidenciais

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o ministro da Presidência disse hoje que foi aprovada uma proposta de lei, que segue para o parlamento, tendo em vista duas medidas: tornar obrigatória a publicidade das deliberações das autarquias com eficácia externa na comunicação social regional e local e alargar a obrigação de transmitir nas rádios locais os tempos de antena nas legislativas e presidenciais.

O Governo quer então "alargar a obrigação de transmitir nas rádios locais os tempos de antena, que só existiam para as eleições autárquicas, para as eleições legislativas e presidenciais".

Além disso, as deliberações das autarquias com eficácia externa, que se aplicam às pessoas e não apenas aos serviços, têm de ter sido também publicadas na comunicação social regional e local.

Com esta medida, "reforçam o papel" destes meios e "as pessoas passam a saber mais do que se passa na sua terra", disse.

António Leitão Amaro defendeu que é levada a "discussão democrática para a comunicação regional e local, via imprensa e via rádios", sendo esta uma "contribuição para sustentabilidade do setor e democracia local".