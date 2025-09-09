Rafael Barbosa é o novo diretor do Jornal de Notícias

"A Notícias Ilimitadas informa que o diretor do Jornal de Notícias aceitou abraçar um novo desafio no grupo e, em sequência, a Administração pediu ao Conselho de Redação do JN parecer para nomear Rafael Barbosa para o cargo" pode ler-se num comunicado da administração distribuído na segunda-feira.

Até agora Rafael Barbosa desempenhava funções de diretor-adjunto no jornal do Porto.

A diretora-geral Inês Cardoso vai passar a acumular a coordenação da área de revistas do grupo.

"As mudanças prosseguem o rumo de sustentabilidade que tem sido prioridade absoluta para a Notícias Ilimitadas, empenhada na definição de novos projetos e na valorização das suas equipas editoriais", termina a administração da Notícias Ilimitadas.