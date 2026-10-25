Raimundo acusa PSD, CDS, IL e Chega de "testas de ferro"da especulação imobiliária

"Daqui [do Porto] lhes dizemos [ao governo], é possível, vai ser possível derrotar essa lei, essa lei dos despejos e do aumento das rendas", declarou Paulo Raimundo, no comício em que participou após a manifestação "Salários, direitos, paz".

Na iniciativa organizada pelo PCP no âmbito do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/ Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) - A Esquerda no Parlamento Europeu, que decorreu nos Jardins do Palácio de Cristal, Paulo Raimundo, durante o seu discurso, prometeu que o PCP vai lutar contra a lei do arrendamento, proposta pelo Governo, em discussão no Parlamento.

"Aquilo que está a levar uma grande lição, que está a levar uma enorme bastonada política, é a nova lei dos despejos, a nova lei que quer aumentar as rendas, essa lei do PSD, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Essa sim está a levar uma grande lição nas ruas e fora delas. Esses partidos: PSD e o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, os verdadeiros porta-vozes, os testes de ferro da especulação, dos especuladores, da banca e dos fundos imobiliários. Daqui lhes dizemos, é possível e vai ser possível derrotar essa lei, essa lei dos despejos e do aumento das rendas".

Lusa