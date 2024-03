Raize passa de lucro a prejuízo de 90,6 ME em 2023

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no acumulado de 2023, os resultados antes de depreciações, amortizações e impostos foram negativos em 47.320,58 euros, quando em 2022 tinham sido de 95.923,88 euros.

No período em análise, o produto bancário da `fintech` (empresa tecnológica de serviços financeiros) fixou-se em 1.207.770 euros, abaixo dos 1.274.225 euros de 2022.

"Os principais custos da Raize são em pessoal, tecnologias e sistemas, marketing, publicidade, intermediação de seguros, `servicing` e recuperação e custos administrativos. Em termos de custos totais, verificou-se um aumento de 6% face a 2022", detalhou.

A empresa processou, no ano passado, 254.823 pagamentos, abaixo dos 244.308 de 2022.

Já o número total de utilizadores registados aumentou em 5.776.

Em 2023, a empresa contava com 15 trabalhadores, mais um do que no período homólogo.